«У нас нет никаких долгов!»: директор Агутина опровергла слухи о его задолженности

Концертный директор Леонида Агутина Татьяна Ларина опровергла просочившуюся в СМИ информацию о якобы имеющимся у звездного артиста крупного долга перед Федеральной налоговой службой.

У нас нет никаких задолженностей. И как вообще СМИ могут сообщать, если это конфиденциальная информация? – удивилась Ларина в интервью изданию Газета.Ru.

Любопытно, что незадолго до этого Агутин опроверг и другой слух – о своем расставании с Анжеликой Варум.

Основой для сплетни стал выпуск сингла «Последний трек», в котором есть слова «Я закрываю между нами дверь».

Как выяснилось, авторами песни, которую фолловеры посчитали прямым обращением Агутина к Варум, на самом деле была группа «3333» и протеже Агутина Саша Ли.

Ранее мы писали о том, что на самом деле Агутин считает своим достижением в жизни.