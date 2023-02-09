«Доволен результатом»: на фоне слухов о разводе Агутин похвастался достижением в личной жизни

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Уже долгое время супруги живут вместе, помогают друг другу с карьерой, но, несмотря на это, им постоянно «приписывают» развод. Артисты не обращают внимание на скверные слухи и продолжают радоваться жизни. Сегодня Агутин и Варум отмечают очередную важную дату для них.

9 февраля их дочери Елизавете исполнилось 24 года. В честь этого события звездный отец поспешил поздравить наследницу в своем Telegram-канале. Леонид заявил: он очень гордится успехами дочери и желает ей безграничного счастья.

«Лизончик, ты — красивый человек. Я более чем доволен нашим результатом! Желаю тебе победы в этой битве под названием "жизнь"! Желаю счастья от всего папиного сердца», — трогательно высказался Агутин.

Напомним, что именинница уже долгое время проживает в США, где так же, как и звездные родители, увлекается музыкой. Кроме того, Елизавета встретила в Америке свою любовь, и , кажется, совсем скоро в ее судьбе произойдут глобальные перемены. Подробности читайте в этой статье.