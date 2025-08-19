«У нас нет брачного контракта»: Катя Гордон публично обратилась к мужу по важному поводу
© Maksim Konstantinov / SOPA Image / Sipa USA / East News
Юрист Катя Гордон оставила все дела, связанные со скандалом вокруг развода телеведущего Дмитрия Диброва, и публично поздравила мужа, бизнесмена Виктора Хархалиса с днем рождения. Она заверила, что в их паре нет никаких контрактов и соглашений.
«У нас нет брачного контракта, у нас нет никаких гарантий и страховок; и если мы полетим в бездну... то вместе... если мы вырастем, то за руку», - обратилась к возлюбленному Гордон в своем Telegram-канале.
Екатерина также поблагодарила Виктора за то, что в их семье существует простое правило «быть людьми даже в не людских обстоятельствах».
«Будь счастлив и умирать со мной в один день не обязательно. Я старше. Лав ю», - заключила юрист.
Пара поженилась в 2022 году и воспитывает общего ребенка Теодора, а также двоих детей Кати от предыдущих браков с адвокатом Сергеем Жориным и бизнесменом Мацанюком.
Ранее Катя Гордон отправилась в Италию вместе с мужем. Юрист в личном блоге похвасталась кольцом с внушительным бриллиантом и заявила, что получила повторное предложение от возлюбленного.