«У нас не совпадают взгляды»: актриса Невская рассказала о разногласиях в браке

Актриса Анна Невская рассказала о том, какие разногласия у нее бывают с мужем Дмитрием Клепацким. Звезда дала интервью Леди Mail.

Супруги счастливы вместе 11 лет, и за это время ни разу не попадала в скандальные истории. Анна часто посещает светские мероприятия, с ней выходит в свет и муж. Они держатся за руки и выглядят гармонично. Актриса рассказала, в чем заключается секрет их крепкого брака.

«Мне кажется, если люди хотят быть вместе, они все преодолеют. Ну и, конечно, всегда на пользу парам идет наличие общих интересов: у нас с Дмитрием как раз они есть — мы люди одной профессии, всегда с удовольствием обсуждаем съемки друг друга, вновь вышедшие картины», – поделилась женщина.

Невская призналась, что они с мужем любят путешествовать и смешить друг друга. Она назвала еще одним секретом отношений – одинаковое чувство юмора. При этом звезда добавляет, что и у них в семье бывают разногласия.

«Бывает, что у нас не совпадают взгляды на те или иные ситуации, мы можем поспорить из-за этого. Но это не то, из-за чего стоит по-настоящему ругаться — с такими разногласиями мы давно научились жить мирно», — подчеркнула Анна.

Актриса также высказалась о ревности супруга к ее романтическим съемкам с поцелуями. Она не исключает, что супруг ревнует, но никогда ей об этом не говорит.

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