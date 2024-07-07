«Не было времени найти хорошего парня»: отец Жанны Фриске рассказал о первой любви певицы

Отец певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году после двух лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, рассказал, что торопил дочь с рождением внуков. При этом Владимир Фриске подчеркнул, что Жанна признавалась ему в отсутствии достойных мужчин рядом.

«У нее не было времени найти хорошего парня… «Папа, ну от кого мне рожать? Вокруг одни наркоманы, пьяницы, нетрадиционные... Надо найти человека, с которым пойдешь по жизни, а не просто так»,— процитировал певицу отец в беседе с mk.ru.

Он также добавил, что Жанна очень хотела стать мамой и даже пыталась завести ребенка, когда состояла в отношениях с парнем по имени Илья. Позже они расстались.

«У них там что-то не получалось долго. А потом, не знаю точно, что у них произошло, но они разошлись. Я так понял, что он на сторону пошел, гульнул, а она не простила», - пояснил Фриске.

Отец исполнительницы хита «А на море белый песок» добавил, что с Ильей Жанна познакомилась, когда училась в университете. Их отношения продлились 5-6 лет.

Говоря о романе артистки с телеведущим Дмитрием Шепелевым, Владимир Фриске заверил, что Жанна не верила ему и считала его «скользким человеком».

«Если бы она осталась жива, то с Шепелевым не жила бы. Жанна ему не верила. Она говорила мне, что он, похоже, человек скользкий, что ему, видимо, нужны были ее фамилия, связи. Я знаю, что и Платон был бы наш»,— заключил убитый горем мужчина.

Ранее Владимир Фриске заявил, что корит себя за то, что доверился Шепелеву. Он рассказал, что телеведущий называл его больную дочь «курдюком, набитым жиром».