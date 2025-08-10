«У нас мощный кризис начался»: Анна Хилькевич рассказала, что остановило ее от развода

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала о тяжелом периоде в отношениях с супругом. Пара поделилась своим опытом выхода из кризиса в свежем видео на YouTube-канале актрисы.

На этот раз гостями шоу Анны Хилькевич, которое она ведет вместе с Артуром Мартиросяном, стали блогеры Аня Ищук и Димас.

Во время разговора Ищук отметила, что никогда не думала всерьез о расставании с мужем. В ответ на это звезда «Универа» призналась, что они с Артуром однажды сами были на грани развода спустя семь лет совместной жизни.

«У нас тогда мощный кризис начался, и мы про развод говорили», — поделилась Хилькевич.

Артур, в свою очередь, отметил, что чаще всего о расставании на эмоциях говорят женщины, а мужчины должны на такие манипуляции не реагировать.

«Я придерживаюсь мнения, что если я подниму какой-то вопрос, то это действительно будет серьезно, и я буду готов его озвучить. Если же это просто манипуляция, то я не готов этим заниматься, и мужчинам не советую», — пояснил избранник актрисы.

