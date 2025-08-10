Татьяна Буланова покрутила пальцем у виска после пародии сына на ее танцоров

Младший сын певицы Татьяны Булановой не смог пройти мимо завирусившегося в Сети видео с концерта знаменитой матери в Лужниках. 18-летний Никита Радимов сделал пародию на танцоров певицы, повторив их незамысловатые движения.

В личном блоге наследник исполнительницы хита «Ясный мой свет» опубликовал короткое видео, в котором приняла участие и сама Татьяна. На кадрах она стоит в домашней одежде и держит в руках кота. Никита же продемонстрировал матери свой вариант танца под ее хит «Один день».

Он лениво переминался с ноги на ногу и делал простые движения руками. Буланова же демонстративно покрутила пальцем у виска.

«Как думаете, я прошел кастинг?» — иронично написал под роликом Никита.