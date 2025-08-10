НАШ ШОУБИЗ
Татьяна Буланова покрутила пальцем у виска после пародии сына на ее танцоров

Младший сын певицы Татьяны Булановой не смог пройти мимо завирусившегося в Сети видео с концерта знаменитой матери в Лужниках. 18-летний Никита Радимов сделал пародию на танцоров певицы, повторив их незамысловатые движения.

В личном блоге наследник исполнительницы хита «Ясный мой свет» опубликовал короткое видео, в котором приняла участие и сама Татьяна. На кадрах она стоит в домашней одежде и держит в руках кота. Никита же продемонстрировал матери свой вариант танца под ее хит «Один день».

Он лениво переминался с ноги на ногу и делал простые движения руками. Буланова же демонстративно покрутила пальцем у виска.

«Как думаете, я прошел кастинг?» — иронично написал под роликом Никита.

Напомним, в Сети завирусилось видео с концерта Татьяны Булановой. Внимание россиян привлекли танцоры, которые лениво двигались под песню «Один день» и небрежно исполняли легкие движения. Многие стали снимать свою версию танца: пользователи Сети просят Буланову взять их к себе на подтанцовку. К челленджу присоединились и звезды — Ксения Собчак, Лиза Моряк и даже бывший муж певицы Владислав Радимов.

Ранее Никита Буланов сделал татуировку на лице с названием его дебютного альбома в стиле рэп, который он записал втайне от матери. Татьяна предлагала сыну записать совместную песню, но он отказался.

