«У нас любят сидельцев»: олигархи Рублевки захотели видеть на корпоративах Михаила Ефремова

Алена Кравец заявила, что Михаила Ефремова ждут на корпоративах на Рублевке. Об этом сообщает aif.ru.

Только Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО, как вокруг него появляется все больше новостей. Теперь актера зовут на выступления олигархи с Рублевки. По словам светской львицы Алены Кравец, которая там живет, Ефремов будет востребован.

«У нас любят сидельцев, а он ещё и талантливый. Уверена, будет нарасхват, и будет получать миллионы. Тем более, на Рублевке. Да, он сейчас будет в тренде. Очень скоро поправит здоровье, отдохнёт и будет работать на корпоративах», — заявила она.

Напомним, Михаил Ефремов отбывал срок за смертельное ДТП, в котором его признали виновным. Он отсидел в колонии четыре года, а после вышел по УДО.

Ранее мы писали о том, что осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов обратился к религии после УДО.