Избегает публичности, обратился к религии: как живет Михаил Ефремов после выхода на свободу по УДО

Вышедший на свободу Михаил Ефремов кардинально изменил свою жизнь после УДО. Теперь актер избегает публичности и даже обратился к религии. Об этом сообщает «7Дней.ru».

9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО из колонии спустя почти пять лет заключения. После освобождения актер предпочитает вести непубличный образ жизни и общается только с родными и близкими, а от съемок и интервью отказывается. Более того, по информации издания, артист решил обратиться к религии, соблюдает Великий Пост и теперь планирует отправиться в храм с семьей.

Также в списке ближайших дел знаменитости — посещение врачей. Известно, что Михаил Ефремов уже долгое время страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). По словам адвоката актера, из колонии он отправится в Москву для лечения болезни легких.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что актер получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак обрадовалась освобождению Михаила Ефремова по УДО. Журналистка заявила: «Думаю, Миша искупил свою вину».