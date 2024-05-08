«У нас консервативная семья»: жена Павла Прилучного рассказала о жизни и съемках с актером

Жена Павла Прилучного Зепюр заявила, что у них с актером консервативная семья. Она дала интервью Кино Mail.ru, где рассказала о жизни и съемках с мужем.

Зепюр и Павел сыграли супругов в фильме «Неприличные гости». Девушка призналась, что ее зацепил сценарий и команда, но она поняла, что совершенно не похожа на свою героиню. Как и ее любимый.

«Мы с Пашей абсолютные противоположности наших героев — Лины и Дмитрия. У нас консервативная семья, поэтому было интересно примерить на себя образы такой неординарной пары», – поделилась жена артиста.

Актриса рассказала, что у них было много времени для репетиций, ведь делать они могли где угодно – за семейным ужином, на прогулке и даже в машине. Девушка заявила, что еще много раз бы снималась вместе с мужем.

«Мне очень комфортно с Пашей на съемочной площадке. Когда он рядом, я готова играть любые роли. Взаимодействовать друг с другом в этих образах было увлекательно, поэтому я не сомневалась, что у нас все получится», – рассказала Зепюр.

Она отметила, что Павел имеет большой актерский опыт и всегда помогает на площадке. А артистка рада прислушиваться к мужу. Она считает себя и его отличной командой.

Ранее мы писали о том, почему певица MaкSим спала в пуховике и без подушки в мужском монастыре. Она призналась, что хотела спрятаться не только от людей, но и от себя.