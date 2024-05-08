«Спрятаться от людей»: MaкSим рассказала, как спала в пуховике и без подушки в мужском монастыре

Певица MaкSим рассказала, как спала в пуховике и без подушки в мужском монастыре. Она призналась, что иногда хочет спрятаться от людей. Об этом сообщает Woman.ru.

Исполнительница призналась, что сейчас все ее внимание направлено на творчество и религию. Так, она часто бывает в Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре. Она может там отдохнуть душой и побыть в одиночестве.

«Через общих знакомых я встретила батюшку Луку, его очень любят и ему доверяют. Мы стали с ним много общаться», – рассказала Марина (настоящее имя MaкSим, – прим. ред.)

Певица поделилась, что через некоторое время приехала в его монастырь, который был очень древним зданием, напоминающим «руины». Это произошло более 10 лет назад, но артистка помнит все до сих пор.

«Тогда первое время я спала в пуховике, укутавшись пледами, без подушки, зимой было очень холодно, но службы все равно проводились, и вечерние, и утренние, по плану, только со свечным светом, и это оставило во мне неизгладимые впечатления», – вспомнила звезда.

Сейчас храм почти восстановили и расписали. Исполнительница наблюдала за его возрождением, и продолжает посещать монастырь.

«Мне есть, о чем подумать, когда мне нужно спрятаться от людей, а иногда и от самой себя. Постепенно я стала изучать песнопение, литургию», – добавила артистка.

MaкSим призналась, что учит историю церкви и ездит с батюшкой по детским домам. При этом женщина дарит им полезные подарки и свое внимание.

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