«У нас хорошие отношения, которых нет»: Галустян впервые назвал причину разрыва дружбы с Харламовым

Шоумен и актер Михаил Галустян высказался по поводу нынешнего общения со своим коллегой Гариком Харламовым. Он заявил, что, несмотря на былую дружбу, больше не поддерживает связь с артистом.

По словам звезды «Наши Russia», резидент Comedy Club сам не хочет идти с ним на контакт, а он навязываться не собирается. Михаил отметил, что раньше они действительно были близки, но сейчас это уже не так.

«Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь и я с пониманием отношусь к этому. У нас хорошие отношения, которых нет», - поделился Галустян в интервью Надежде Стрелец.

К слову, раньше Михаил и Гарик были не только хорошими друзьями, но и партнерами по работе. Вместе они создавали различные юмористические проекты. Кроме того, совместно они сняли комедию «Самый лучший фильм». После же разрыва отношений артисты стали развиваться отдельно друг от друга. На данный момент Галустян ведет рейтинговое шоу «Звезды в Африке», а также снимается в авторском шоу, а Харламов по-прежнему участвует в Comedy Club, а также исполняет роли в сериалах.

Ранее Михаил Галустян пожаловался на свою актерскую карьеру, заявив, что ему предлагают исключительно веселых персонажей.