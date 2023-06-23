«Не видать мне серьезных ролей»: Михаил Галустян пожаловался на актерскую карьеру

Знаменитый российский актер и шоумен Михаил Галустян заявил, что у него не получится сыграть роль в серьезном фильме. Он опубликовал в соцсетях фото в образе сурового мужчины в черных очках, но вызвал у публики смех.

В подписи к снимку знаменитость пожаловался на свою карьеру. По мнению Михаила, у него слишком много веселых персонажей. Даже на фото ему не получается быть серьезным.

«Как ни позируй — все равно какой-то милый енотик выходит. Эх, не видать мне серьезных ролей в боевиках», — рассказал о наболевшем Галустян.

Один из поклонников прокомментировал фото и напомнил Михаилу о карьере Джеки Чана, который снялся в большом количестве боевиков, всегда играя веселого героя.

Напомним, что, Галустян снялся в полнометражных фильмах «Гитлер капут!», «Беременный», «Билет на Vegas», «Подарок с характером», «Одной левой» и «Артек. Большое путешествие». Также он играл во многих сериалах и очень полюбился зрителям.

Ранее Михаил Галустян признался, что у него бывают кризисы в отношениях с женой. В беседе с журналистами он сравнил свою семейную жизнь с кораблем, который успешно преодолевает житейское море вот уже 15 лет. Бывший герой КВН женился на бухгалтере Виктории Штефанец в 2007 году, при этом напоминает, что предложение руки и сердца поступило не от Михаила, а от Виктории.