«У нас грандиозное событие»: вернувшаяся из Венеции Кристина Асмус появилась на ММКФ

Актриса Кристина Асмус недавно вернулась из Венеции, где праздновала свой день рождения. Звезда сериала «Интерны» появилась на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), где состоялась премьера фильма с ее участием. Об этом артистка рассказала в личном блоге и опубликовала кадры с мероприятия.

«А я уже вернулась в Москву, и вчера у нас состоялось грандиозное событие — премьера фильма „Обе две“. Да не просто премьера! Мы стали открытием российских программ 46-го ММКФ. А это ого-го! Спасибо всем, кто был, и спасибо за вашу фантастическую реакцию!» — написала Кристина Асмус.

В грядущей комедии «Обе две» актриса исполнила главную роль. На премьере картины Кристина Асмус появилась в образе total black — артистка надела блузку, брюки прямого кроя и массивные лоферы черного цвета. Дополнила образ сумка. Сначала состоялся премьерный показ фильма, а затем бывшая жена резидента Comedy Club Гарика Харламова приняла участие в обсуждении ленты.

Напомним, Кристина Асмус провела неделю за границей. Актриса улетела из России на съемки в Хорватию, а затем спонтанно отправилась в Италию, где вместе с дочерью Анастасией отметила свой день рождения.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус призналась, что планирует снова стать мамой.