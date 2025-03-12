«У нас форс-мажор»: Анна Старшенбаум покинула с семьей Россию

Известная актриса Анна Старшенбаум покинула с семьей Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Артистка рассказала, что вместе с близкими находится в Таиланде, но пока отдых складывается не слишком удачно.

«У нас форс-мажор. Приехали на Самуи, сняли домик на месяц, а соседнее здание строится. Жесточайшая стройка. Проснулась в 9 утра от грохота. Очень прошу всех неравнодушных помочь, написать контакты, дать проверенные варианты, куда можно переселиться с няней и двумя детьми. Нужны три спальни и бассейн. Или гостиницы, с не заоблачными ценниками. Жду ваших рекомендаций», — поделилась знаменитость.

Анна Старшенбаум состояла в браке со звездой «Диверсанта» Алексеем Бардуковым, в браке у них родился сын Иван. Супруги расстались в 2017 году, однако артистка уточняла, что продолжает по-дружески общаться с экм-мужем, потому что они вместе растят ребенка.

Сейчас актриса встречается с предпринимателем Даниилом Наумовым. Знаменитость в сентябре 2022 года перестала скрывать их роман. Артистка рассказывала, что после тяжелого развода зарегистрировалась на сайте знакомств, поскольку ей не хватало рядом мужчины, но позже пересмотрела свои взгляды и удалила анкету. Старшенбаум не скрывала, что искала любви и в итоге смогла встретить достойного человека, с которым захотела создать семью. 11 февраля минувшего года актриса подарила Наумову сына.

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