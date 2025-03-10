«Меня вырубило»: Лолита улетела из России после скандала и массовой отмены концертов

Певица Лолита Милявская покинула Россию после скандала и массовой отмены концертов. В своем Telegram-канале артистка сообщила, что улетела в Болгарию на пять дней.

Лолита вышла на связь с поклонниками уже из Болгарии и рассказала, что прилетела поздравить мать и 26-летнюю дочь Еву с 8 Марта. Певица пожаловалась на изматывающий перелет, после которого ей необходимо было «пару часов» поспать.

«Снотворное не взяли, а лететь мне [нужно было] 12 часов с пересадками. Вырубило меня в такси, и таксист мне говорит: „Лолита, Вы приехали“. А я такая: „Что? Варна? Стамбул? Москва?“ <…> Зашла в свою квартиру — здесь 15 градусов, сыростью пахнет и дубак. Но так спать хочется, [поэтому] я пару часов посплю», — высказалась Лолита.

Артистка часто летает из России в Болгарию, поскольку в настоящее время там проживают ее мать и дочь. Также у Лолиты есть дом за границей — она любит говорить, что уезжает на свою «дальнюю дачу».

Напомним, певица оказалась о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Артистка заявила, что это произошло из-за «доносов» общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее мы писали о том, что Лолита отреагировала на отмену своего очередного концерта в Казани фразой: «Комментировать нечего».