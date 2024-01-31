Бойкот окончен? Участники «голой» вечеринки Ивлеевой вновь возвращаются на сцену

Участники «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой вновь решили вернуться на сцену. В ближайшее время звезды, которые только недавно мелькали в скандальной хронике, дадут свои первые концерты после нашумевшего мероприятия. Об этом сообщают «Известия».

Как стало известно СМИ, возобновить работу решил певец Дима Билан. Он проведет выступления 14 и 15 февраля в Crocus City Hall. Эту информацию подтвердила пресс-агент артиста Марина Цанева. А после этого исполнитель поедет в Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург.

Также отправится в тур Лолита Милявская, которая только недавно заявляла, что утратила интерес к шоу-бизнесу. У нее запланированы концерты в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, Томске, Красноярске и Иркутске. А рэпер Джиган исполнит свои хиты 8 Марта в клубе «Заварка» в Москве.

Немного иная ситуация с Филиппом Киркоровым и Глюкозой. О том, когда их ждать вновь на сцене, пока нет никакой информации. Артисты за это время успели выпустить новые треки, но сказать, состояться ли их концерты в ближайшее время, никто не может.

Напомним, что массовый бойкот звезд начался после того, как в Москве состоялась вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked. Фотографии с откровенно одетыми и совсем раздетыми знаменитостями разлетелись по социальным сетям и вызвали шквал негодования публики. После этого большинству гостей, а также хозяйке бала пришлось записывать видеоизвинения, которые, впрочем, сильно им не помогли.

Ранее Ксения Собчак назвала имя человека, показавшего Владимиру Путину видео с «голой» вечеринки.