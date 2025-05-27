«Не терпит ничего и сразу разносит в щепки»: визажист рассказала о работе с Ксенией Собчак

Визажист, работавшая с журналисткой Ксенией Собчак, рассказала, как красила ее перед съемками. Девушка отметила, что с телеведущей действительно тяжело. Из-за плотного графика ей даже приходилось оказывать услугу буквально на коленях. Об этом она сообщила в социальных сетях.

По словам визажиста, еще на этапе согласования ей выслали примеры макияжа, райдер по косметике и инструментам, а также особые указания. Красила Ксению девушка на ее вилле.

«Работала я порой на коленях – так как Ксения работает нон-стоп в телефоне. Красить непросто, но у меня есть опыт, работаю я четко, быстро, не туплю. Закончила ровно в обозначенный срок и когда дала ей зеркало, она сказала: «Ну хорошо, да, все ок», - поделилась визажист.

Девушка отметила, что Собчак была вежливой, хотя она слышала, как у нее включался «режим дракона». По ее словам, журналистка сильно злится, когда люди не выполняют поставленные задачи или говорят, что справятся, но на самом деле не могут.

«Она не терпит ничего и сразу разносит в щепки», - уточнила визажист.

Ранее Ксения Собчак призналась, что задумалась о пластике лица.