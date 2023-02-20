«У нас был лёгкий роман»: Киркоров рассказал, что тайно влюблён в Яну Рудковскую

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров разоткровенничался в прямом эфире музыкального шоу «Маска».

В ходе обсуждения результатов выступления одного из участников, Киркоров немного ушел от темы и рассказал историю, как однажды флиртовал с Яной Рудковской.

«Яна, а я же был в вас влюблён. У нас был лёгкий роман. Даже маленькая фотосессия, где вы в углу переодевались», – рассказал Киркоров изумлённой публике.

Как сообщает Газета.Ru, певец уточнил, что дело это было без малого 20 лет тому назад.

Филипп признался, что тогда Яна буквально спасла его из пропасти после сложного развода с Аллы Борисовны Пугачёвой.

Ранеемы писали о том, что звёздный хирург Тимур Хайдаров подробно рассказал о пластических операциях 48-летней Рудковской.