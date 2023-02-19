13:13, 19 февраля 2023
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Пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл секрет операций Яны Рудковской
Яна Рудковская обращается к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову не первый раз.
Фото: Starface
Звездный хирург Тимур Хайдаров раскрыл секреты российского шоу-бизнеса. Оказалось, что он работал и с продюсером Яной Рудковской.
По его словам, девушка меняла внешность полтора-два года назад и останавливаться не намерена. Первоначально Рудковская пришла с запросом уменьшить грудь.
На днях девушка снова обратилась к хирургу. Уже была проведена консультация, однако подробности раскрывать специалист пока не может.
Ранее мы писали, что Яна Рудковская пожаловалась на бизнес-класс за полмиллиона рублей.
Источник фото:Starface
Источник:Super.ru
Автор:Галина СьюТеги: