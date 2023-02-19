Пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл секрет операций Яны Рудковской

Звездный хирург Тимур Хайдаров раскрыл секреты российского шоу-бизнеса. Оказалось, что он работал и с продюсером Яной Рудковской.

По его словам, девушка меняла внешность полтора-два года назад и останавливаться не намерена. Первоначально Рудковская пришла с запросом уменьшить грудь.

На днях девушка снова обратилась к хирургу. Уже была проведена консультация, однако подробности раскрывать специалист пока не может.

Ранее мы писали, что Яна Рудковская пожаловалась на бизнес-класс за полмиллиона рублей.