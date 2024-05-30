Нюша удивила поклонников новым образом после развода

На фото знаменитость предстала в рваных синих джинсах и черной косухе. Артистка дополнила образ акцентной синей сумкой и солнцезащитными очками. После расставания с мужем Игорем Сивовым Нюша кардинально сменила имидж и удивила подписчиков обновлениями.

«Расцвела после развода», «Я в восторге от нынешней Нюши. Классный имидж», - написали поклонники певицы.

Напомним, в августе 2017 года Нюша вышла замуж за прдепринимателя Игоря Сивова. В 2018-м исполнительница подарила избраннику дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя родился сын Саффрон. В 2022 году звезда призналась Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны мужа, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, артистка простила Сивова.

В начале мая текущего года певица объявила о расставании с предпринимателем.

Ранее 43-летний бывший супруг Нюши Игорь Сивов рассказал, что не верит в понятие «измена».