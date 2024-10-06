«У нас будет невероятно талантливая принцесса»: беременная певица Акула раскрыла дату родов

Популярная в начале 2000-х певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) скоро впервые станет мамой. 40-летняя артистка и ее муж, композитор Игорь Бабаев, уже выбрали имя для будущей дочери. Исполнительница хита «Кислотный DJ» даже раскрыла предполагаемую дату родов, передает The Voice.

Летом Оксана Почепа рассекретила свою беременность и призналась, что у нее родится дочь. Позднее певица сообщила, что они с мужем назовут дочь Раисой. Несмотря на свое положение, артистка продолжает выступать и сниматься в шоу. Знаменитость активно делится подробностями своей беременности, а теперь сообщила предполагаемую дату родов – 30 октября.

«Но все возможно. У нас будет девочка, у нас родится принцесса, невероятно талантливая, в этом я точно не сомневаюсь, и назовем мы ее Раиса Игоревна!» — заявила Оксана Почепа.

У супруга певицы уже есть дочь от предыдущего брака, поэтому у него уже есть опыт в воспитании детей.

«Он против детской кроватки на первом этапе, говорит, что дочка будет спать с нами. Он даже умеет делать гимнастику с малышом, все эти акробатические упражнения!» — рассказала артистка.

По словам знаменитости, ее беременность протекает «довольно легко», а после рождения дочери она не планирует брать паузу в карьере. Оксана Почепа отметила, что у нее накопилось много неизданного материала, а также она готовит новые песни вместе с мужем.

«Я благодаря своему мужу открыла себя в новом качестве — активно пишу музыку для кино. У меня скопилось большое количество материала, который никому не показывала, потому что все это не в моей привычной стилистике. <…> При этом мы совместно готовим еще несколько сольных песен и дуэтов. <…> Так что времени на паузы точно не остается, об этом не может быть и речи», — делилась певица в недавнем интервью.

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