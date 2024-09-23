Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как выступала на пятом месяце беременности. Знаменитость поделилась откровением в соцсети.

23 сентября 2024 года дочь Анастасии отметила 19-летие. В честь этого события Волочкова написала трогательный пост, посвященный имениннице. Балерина заявила, что за свою карьеру исполнила множество ролей, но роль матери считает самой главной.

Волочкова отметила, что дочь была долгожданной. Но, несмотря на беременность, она не прекращала выступать.

«Я ни на день не прекращала свое творчество, танцуя концертные программы на пятом месяце беременности. Ари впитывала эту музыку через меня и мою душу. Уже через месяц после появления Ариадны я станцевала балет «Баядерка» Юрия Григоровича», — высказалась знаменитость.

Волочкова назвала дочь самым близким человеком в своей жизни.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что обращалась к психологам. Подробности читайте в этой новости.

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