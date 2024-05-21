«У нас большая разница в возрасте»: отец певца Niletto признался, что мало общается с сыном

Отец певца Niletto Сергей Прытков на предпоказе фильма «Нелюбимка» рассказал, что редко общается с сыном. Между родственниками большая разница в возрасте.

С ним общались журналисты сайта E1.ru.

Прыткову было интересно, что сын скажет о нем в фильме, так как общаются они редко.

«Мы много не разговариваем. Как-то не получается: почему — не могу сказать», - сообщил отец певца.

Также мужчина рассказал, что сын не избалован, но способный и спортивный – это отец прививал с детства. По его мнению, настырность и желание быть лучшим способствовали его успеху.

Отец не может понять, насколько близок по характеру с сыном. Он объясняет: «У нас большая разница в возрасте».

Ранее сообщалось, что артист получил разрыв ахиллова сухожилия. Ему провели операцию в Москве.