«У нас большая разница в возрасте»: отец певца Niletto признался, что мало общается с сыном
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Отец певца Niletto Сергей Прытков на предпоказе фильма «Нелюбимка» рассказал, что редко общается с сыном. Между родственниками большая разница в возрасте.
С ним общались журналисты сайта E1.ru.
Прыткову было интересно, что сын скажет о нем в фильме, так как общаются они редко.
«Мы много не разговариваем. Как-то не получается: почему — не могу сказать», - сообщил отец певца.
Также мужчина рассказал, что сын не избалован, но способный и спортивный – это отец прививал с детства. По его мнению, настырность и желание быть лучшим способствовали его успеху.
Отец не может понять, насколько близок по характеру с сыном. Он объясняет: «У нас большая разница в возрасте».
Ранее сообщалось, что артист получил разрыв ахиллова сухожилия. Ему провели операцию в Москве.