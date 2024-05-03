32-летнего певца Niletto прооперировали в Москве после травмы

Певца Данилу Прыткову, выступающего под псевдонимом Niletto, госпитализировали в Москве. Об этом 32-летний артист сообщил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что из-за травмы был вынужден обратиться за помощью к медикам и лечь под нож хирурга. Артисту прооперировали правую ногу, поэтому ему придется отказаться от участия в матчах медийной баскетбольной лиги.

«Могу играть в одноногий баскетбол пока что в ближайшее полгода. Надеюсь, восстановлюсь к следующему сезону», — отметил Прытков.

При этом он не уточнил, как именно получил травму. Однако представитель менеджмента артиста сообщил, что у Данилы разрыв ахиллова сухожилия.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Niletto получил травму, когда играл за команду PENA в лиге MEDIA BASKET. В ближайшие шесть недель музыкант пробудет в гипсе. После чего врачи прогнозируют восстановление в течение полугода.

Вместе с тем представитель артиста заверил, что запланированный на 12 июля концерт в московском клубе VK Gipsy состоится. Niletto появится перед поклонниками на костылях.

Ранее стал известен райдер Niletto. За одно выступление музыкант просит 4 миллиона рублей, а также кальян в гримерке, 12-летний виски, пачку сигарет с кнопкой, шесть энергетических напитков, пиццу размером 40 сантиметров и пять пачек лапши быстрого приготовления.