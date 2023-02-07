«У мужчины жена и детишки»: раскрыт роман Аллы Михеевой с «крутым бизнесменом»

Ведущая Алла Михеева в свои 34 года до сих пор не замужем, хотя у эффектной блондинки было несколько больших романов. Первые серьезные отношения сложились с оператором Сергеем Качнером.

Сообщается, что молодой человек «был от нее без ума». Со временем Михеева стала держать дистанцию.

Сотрудница «Останкино» Ирина Малец рассказывала в 2015 году, что у Михеевой есть «богатые воздыхатели». Кто-то подарил ей машину, другой оплатил поездку в ОАЭ.

«Слышала, особенно близка она с крутым бизнесменом… Имени я его называть не буду — у мужчины жена и малолетние детишки», — утверждала сотрудница.

Позже Михееву заподозрили в связи с бизнесменом Тимофеем Майоровым. Так или иначе ведущая всегда уклончиво отвечает на сплетни о ее романах. Михеева надеется, что со временем у нее будут муж и двое детей.

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