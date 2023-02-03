Догадывались: разведенный Ярослав Бойко показал женщину, с которой проводит время после развода

В конце января суд официально расторг брак актера Ярослава Бойко с танцовщицей Рамуной Ходоркайте. Бывшие супруги не афишировали причину разрыва, но поклонники заговорили о том, что у мужчины появилась новая возлюбленная. Разговоры только усилились после того, как в Сети опубликовали кадры, на которых артист обнимает Марию Порошину!

Оказалось, что звезды снова воссоединились на экране. Они сыграли влюбленных в мелодраме «Всем по 50». На кадрах Ярослав и Мария обмениваются нежными взглядами, танцуют и обнимают друг друга. Поклонники давно говорят о том, что артистов связывает нечто больше, чем просто работа. Химия между ними чувствуется даже через экран.

Знаменитости не комментируют высказывания в Сети, которых в последнее время стало еще больше. Ведь Бойко развелся с женой, а Порошина тоже одна. СМИ пишут, что в 2019 году актриса подала на развод, а вскоре родила пятого ребенка. При этом женщина скрывает личность отца мальчика.

Ранее мы писали о том, как продюсер Бари Алибасов устроил из своего развода развлекательное шоу.