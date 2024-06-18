«У мужа не было ничего»: звезда «Онегина» высказалась о браке по расчету

Звезда фильма «Онегин» Лиза Моряк отреагировала на обвинения, что вышла замуж по расчету. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Как призналась артистка, она познакомилась с мужем, режиссером Сариком Андреасяном до его карьерного взлета.

«Не пишите мне всякую ерунду! Суть в том, что шесть лет назад, когда я встретила Сарика, у него не было ничего, кроме долгов. В нашей любви никогда не было материального расчета, а только вера в крутое будущее. Сейчас мы проживаем именно этот момент», - поделилась Моряк.

Актриса отметила, что считает получение супругом статуса мегапродюсера огромным успехом.

«Круто расти вместе, и это ощущение сильно отличается от того, когда ты приходишь на все готовое», — резюмировала она.

Стоит отметить, что в годовщину совместной жизни Сарик Андреасян подарил супруге роскошную машину. Так, кинематографист приобрел для супруги автомобиль марки Bentley Motors.

Ранее актриса Ольга Сухарева рассказала, что поссорилась с Агатой Муцениеце на съемках фильма.