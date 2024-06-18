«Прорыдались»: актриса Сухарева рассказала о ссоре с Муцениеце на съемках фильма про «Иванушек»

20 июня на российские экраны выходит кинокомедия «Тур с „Иванушками“», который рассказывает о путешествии трех подруг, отправившихся в тур за группой «Иванушки International». Главные роли в картине исполнили Агата Муцениеце, Ольга Сухарева и Анна Пескова. До съемок Сухарева и Муцениеце были близкими подругами, но во время работы над фильмом у актрис случился конфликт.

Ольга и Агата поссорились во время съемок одной из сцен фильма, за секунду до команды «мотор». При просмотре фильма Сухарева увидела свой взгляд, обращенный на подругу.

В какой-то момент у звезд возникло недопонимание, возможно, сказалась усталость. Но если с малознакомыми людьми можно сдержать себя, с друзьями порой рамки не ощущаются, говорит Ольга.

«Мне даже кажется, это была самая большая ссора за всю историю наших отношений», — призналась звезда в интервью aif.ru.

Ссора была недолгой и длилась не более 10 минут. В итоге подруги смогли найти выход из конфликтной ситуации. Как только сцена закончилась, они решили обсудить случившееся.

«Как только сцена закончилась, мы, встретились в актерском вагончике и прорыдались. Гримёры, стояли у вагончика, ждали…», — добавила актриса.

После они вышли и продолжили работать: никто, кроме коллег и гримеров, ничего и не понял.

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