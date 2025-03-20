У Муцениеце и Прилучного был еще один – третий суд, связанный с детьми

У Агаты Муцениеце и Павла Прилучного 28 марта состоится заседание по делу о судьбе их общего сына Тимофея. Параллельно у бывших супругов идет еще один суд, касающийся спора по алиментам. Он пройдет 26 марта. Как оказалось, есть еще один – третий суд. Он помечен как «иные споры, связанные с воспитанием детей». Юрист Андрей Алешкин рассказал, чего он мог касаться.

Напомним, что еще до судов актриса добилась увеличения алиментов на детей. Потом экс-супруги стали выяснять, с кем же останутся наследники. Тем более что Тимофей все чаще бывал у отца и оставался там на долгое время. Несмотря на решение о том, что сын останется с матерью, мальчик все равно живет с папой – о чем свидетельствуют видео и фото из соцсетей Прилучного.

Поэтому актер захотел обжаловать в апелляционной инстанции прежнее решение по поводу алиментов. СМИ пишут, что это неудивительно – ведь сын живет с ним.

Был также третий суд, который завершился очень быстро. 4 марта Павел Прилучный подал иск, ответчиком по которому стала Агата Муцениеце, а уже 18 марта было вынесено решение. Подробностей нет, так как дело затрагивает интересы детей.

Юрист рассказал, что могли решаться разные вопросы. Это, к примеру, определение порядка общения с детьми.

«Стороны могли договориться и спорного момента не возникло, поэтому так быстро рассмотрели дело. Обычно порядок общения и место жительства рассматриваются в одном заседании, когда решают, с кем будет жить ребенок. Соответственно, можно предположить, что вряд ли рассматривались вопросы касательно сына, может, обсуждали общение с дочерью. Мог затрагиваться вопрос по алиментам или какой-то отказ от ранее заявленных требований или признание их. Не исключено, что мог решаться спор о выезде детей за границу», — предположил в беседе с Woman.ru Андрей Алешкин.

При этом дочь экс-супругов Мия осталась с мамой, но часто проводит время с отцом.

Ранее мы писали о том, что нынешний возлюбленный актрисы Петр Дранга подружился с ее дочерью. В соцсетях его прозвали «новым папой» девочки.