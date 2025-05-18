«У многих есть такая жировая ловушка»: Анна Семенович пожаловалась на недостаток лица

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович пожаловалась на второй подбородок, от которого ей так и не удалось самостоятельно избавиться.

«У многих есть такая жировая ловушка. Сделать липосакцию и вообще не париться, потом подтянуть кожу... Сам он не уйдет!» — разоткровенничалась Семенович в личном блоге.

45-летняя Анна посетовала, что даже после хирургического избавления от ненавистной жировой складки приходится постоянно следить за собой, делать процедуры и ограничивать себя в питании.

По словам Семенович, она с 27 лет колет ботулотоксин, чтобы дольше сохранить лицо без морщин.

«Это не больно», — заверила Анна.

Ранее Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после похудения на семь килограммов. Артистка борется с лишним весом с помощью уколов от диабета, которые назначил ей врач. Анна неоднократно говорила, что страдает инсулинорезистентностью, поэтому не может самостоятельно похудеть.

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