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04:03, 28 января 2023
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У Михаила Ефремова вскоре после начала отношений родился сын

Актриса вспомнила интересную деталь, связанную с отношениями Михаила Ефремова и Аси Воробьевой.

У Михаила Ефремова вскоре после начала отношений родился сын

Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru

У актера Михаила Ефремова родился сын, когда он был влюблен в филолога, редактора Асю Воробьеву. О начале отношений пары рассказала актриса театра и кино Марина Зудина.

Она наблюдала за ними, когда снималась с Ефремовым в фильме «Дубровский». Съемки проходили в Белоруссии. На площадку приезжала Воробьева.

«Тогда они были влюблены, у них, видимо, было начало отношений, а вскоре родился ты», - рассказала Зудина, обращаясь к 34-летнему Никите Ефремову на вручении кинопремии.

Зудина призналась, что является поклонницей сына Ефремова и ставит его в пример собственному ребенку Никита поблагодарил коллег и отца, выразив ему поддержку.

Ранее сообщалось, что Ефремов в последний раз ходатайствовал о замене наказания на более мягкое.

Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
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#Михаил Ефремов
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#Никита Ефремов
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