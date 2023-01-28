У Михаила Ефремова вскоре после начала отношений родился сын

У актера Михаила Ефремова родился сын, когда он был влюблен в филолога, редактора Асю Воробьеву. О начале отношений пары рассказала актриса театра и кино Марина Зудина.

Она наблюдала за ними, когда снималась с Ефремовым в фильме «Дубровский». Съемки проходили в Белоруссии. На площадку приезжала Воробьева.

«Тогда они были влюблены, у них, видимо, было начало отношений, а вскоре родился ты», - рассказала Зудина, обращаясь к 34-летнему Никите Ефремову на вручении кинопремии.

Зудина призналась, что является поклонницей сына Ефремова и ставит его в пример собственному ребенку Никита поблагодарил коллег и отца, выразив ему поддержку.

Ранее сообщалось, что Ефремов в последний раз ходатайствовал о замене наказания на более мягкое.