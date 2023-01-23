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20:26, 23 января 2023
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Принудительные работы вместо тюрьмы: Михаилу Ефремову хотят заменить наказание на более мягкое

Михаил Ефремов попросил заменить срок в колонии на принудительные работы.

Принудительные работы вместо тюрьмы: Михаилу Ефремову хотят заменить наказание на более мягкое

Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за ДТП в Москве, попросил о замене реального срока. Он больше двух лет провел за решеткой.

Защита попросила заменить оставшийся срок на принудительные работы. Соответствующие документы поступили в Алексеевский суд, расположенный в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Ефремов вернулся в «Современник». Речь шла о включении его спектакля в основной репертуар театра.

В 2020 году Ефремов устроил ДТП, в результате которого погиб человек. Он признал вину в совершенной аварии.

Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
Источник:Telegram-канал 112
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#Михаил Ефремов
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