Принудительные работы вместо тюрьмы: Михаилу Ефремову хотят заменить наказание на более мягкое

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за ДТП в Москве, попросил о замене реального срока. Он больше двух лет провел за решеткой.

Защита попросила заменить оставшийся срок на принудительные работы. Соответствующие документы поступили в Алексеевский суд, расположенный в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Ефремов вернулся в «Современник». Речь шла о включении его спектакля в основной репертуар театра.

В 2020 году Ефремов устроил ДТП, в результате которого погиб человек. Он признал вину в совершенной аварии.