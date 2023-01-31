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18:37, 31 января 2023
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У Михаила Ефремова развилась психическая болезнь и появилась неадекватность в действиях

Таролог заявила о развитии психиатрической болезни у 59-летнего актера Михаила Ефремова.

У Михаила Ефремова развилась психическая болезнь и появилась неадекватность в действиях

Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru

Последние два с половиной года жизни сильно ударили по здоровью актера Михаила Ефремова. У него развилась психиатрическая болезнь.

Об этом сообщила таролог Роза Селезнева, комментируя выпадающие карты.

«На фоне всего происходящего, у актера, скорее всего, развилась и психиатрическая болезнь. Это даже может быть легкая форма шизоидных расстройств», - рассказала она.

Селезнева утверждает, что после выхода из тюрьмы Ефремов «не будет прежним». Она отметила, что у актера «появилась неадекватность в действиях», а на свободе будут случаться алкогольные срывы.

Удержать Ефремова в равновесии под силу единственному человеку – его жене. Однако в большей степени все будет зависеть от самого актера.

Ранее сообщалось, что 59-летний Ефремов попросил заменить наказание на более мягкое.

Источник фото:Владимир Андреев/ Starface.ru
Источник:Prozvezd.info
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#Михаил Ефремов
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