У Михаила Ефремова развилась психическая болезнь и появилась неадекватность в действиях

Последние два с половиной года жизни сильно ударили по здоровью актера Михаила Ефремова. У него развилась психиатрическая болезнь.

Об этом сообщила таролог Роза Селезнева, комментируя выпадающие карты.

«На фоне всего происходящего, у актера, скорее всего, развилась и психиатрическая болезнь. Это даже может быть легкая форма шизоидных расстройств», - рассказала она.

Селезнева утверждает, что после выхода из тюрьмы Ефремов «не будет прежним». Она отметила, что у актера «появилась неадекватность в действиях», а на свободе будут случаться алкогольные срывы.

Удержать Ефремова в равновесии под силу единственному человеку – его жене. Однако в большей степени все будет зависеть от самого актера.

Ранее сообщалось, что 59-летний Ефремов попросил заменить наказание на более мягкое.