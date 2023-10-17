У Михаила Ефремова могут отобрать квартиру, доставшуюся в наследство от дяди

Минувшей весной артист Михаил Ефремов, отбывающий сейчас срок в колонии за смертельное ДТП, получил в наследство пятикомнатную квартиру своего умершего дяди на Тверской улице стоимостью в 50 млн рублей. Но сейчас ее могут отобрать у артиста.

27 марта артист стал собственником 123-метровой пятикомнатной квартиры на улице Тверской в 2 км от Кремля. Артист унаследовал ее от 78-летнего брата матери, концертмейстера Александра Покровского.

Однако, как пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT, в распоряжении адвокатского бюро столицы оказалось новое завещание дяди Ефремова. В нем он просит забрать квартиру у племянника и передать ее Министерству культуры РФ или Правительству Москвы. Причиной стало якобы то, что актер давил на родственника и заставил включить себя в завещание против его воли.

Ранее сообщалось, что Покровский завещал свое состояние семье погибшего в аварии Сергея Захарова. Также он заявил, что ранее Ефремов, используя методы давления, заставил вписать его в завещание, чтобы недвижимость в итоге досталась ему.

8 июня 2020 года актёр Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем, врезался во встречную машину на Смоленской площади в Москве. В итоге управлявший ею водитель-экспедитор Сергей Захаров погиб. Ефремов получил 7,5 лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа в пользу потерпевшей стороны.