Дядя Михаила Ефремова завещал состояние семье погибшего в ДТП с актером Захарова

Родной дядя актера Михаила Ефремова, отбывающего сейчас срок в колонии за смертельное ДТП, составил завещание, по которому его состояние после смерти должно будет перейти семье погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 79-летний брат матери Ефремова, концертмейстер Александр Покровский, отправил письмо в одно из адвокатских бюро Москвы. Предположительно, в нем дядя артиста попросил все свои деньги передать родственникам водителя-экспедитора, скончавшегося по вине его племянника. А вот квартиру на Тверской улице – государству.

Также автор письма заявил, что ранее Ефремов, используя методы давления, заставил вписать его в завещание, чтобы недвижимость в итоге досталась ему. Отметим, что ее стоимость оценивается примерно в 50 миллионов рублей. При этом не уточняется, как именно актер связывался с дядей из колонии, в которой находится уже третий год.

К слову, послание в бюро принес не лично Покровский, а другой человек, который после передачи письма поспешил удалиться. Местонахождение родственника Михаила Олеговича пока неизвестно. По информации источника, адвокаты намерены поставить в известность семью Захарова.

Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал, что происходит с Михаилом Ефремовым в колонии, и заявил, что ни за что от него не откажется.