«У меня взаимная любовь»: Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что нашла нового избранника. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на «ШБ-шоу».

Анастасия Волочкова на днях обрадовала поклонников новым образом — балерина вышла на одно из светских мероприятий в красивом черном платье и с длинным париком. В беседе с журналистом она рассказала, что изменения произошли не только в ее внешнем облике.

«Многое изменилось в моей жизни, изменились мои чувства, мои мысли. Да, у меня взаимная любовь. Это высшее по масштабу чувство! Мои эмоции на уровне другого космоса. Я остановилась в своем поиске. Для меня это показатель того, что все идет правильно и по-настоящему», — заявила она.

Волочкова добавила, что за ее образ стоит благодарить дизайнера Джамала Махмудова и стилиста Анну.

«Когда я увидела себя в этом образе, то долго смеялась. Мне непривычно видеть себя такой. Я обычно с хвостиком. Ну ладно, и такой можно побыть», — рассказала балерина.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова встретит Новый год с бойфрендом дочери.