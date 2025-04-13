«У меня выросли крылья»: как изменилась жизнь Ксении Бородиной после первого развода

Ксения Бородина призналась, что после первого развода почувстовала себя живой.

Телеведущая в беседе с юмористкой Олесй Иванченко заявила, что она не из тех людей, которые ставят себя на второе место. Однако, по словам Ксении, будучи в браке за бизнесменом Юрием Будаговым, ей пришлось отказаться от самой себя: она больше сидела дома, меньше работала, была услужливой и молчаливой.

После развода жизнь Бородиной изменилась, так как она почувстовала себя свободней, перестала нервничать и переживать, начала активно принимать участие в съемках различных шоу и много работать.

После болезненного развода Ксения решила, что нельзя отказываться от самого себя ради отношений.

«Когда я развелась в первый раз, у меня выросли крылья. Я пошла обрезала карешечку. Это обязательно история, после развода без этого никуда. Почувствовала легкость. То есть у меня жизнь кардинально поменялась. И как будто всего этого, как воздуха, мне сильно не хватало. Поэтому ты абсолютно права, что нельзя строить из себя того, кем ты не являешься. Будь самой собой. Понятное дело, что в любых отношениях люди должны подстраиваться друг к другу, но в рамках разумного», — разоткровенничалась Ксения в шоу «Натальная карта».

Бородина отметила, что ее может влечь к доминирующим в отношениях мужчинам, но она уже от этого устала.

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