Певица Кристина Орбакайте после скандала в Монако отправилась в Нью-Йорк

Певица Кристина Орбакайте после массовой отмены концертов в России и скандального выступления в Монако продолжительное время путешествовала по странам Европы, а сейчас отправилась в США.

В своем блоге дочь Аллы Пугачевой опубликовала фотографию, на которой позирует рядом с Бродвейским театром в Нью-Йорке под афишей постановки под названием Patriots («Патриоты» -прим. «Страсти»)

Она предстала в кадре в атласном коричневом костюме с широким поясом на талии, подчеркнувшем стройную фигуру артистки. Кристина также дополнила свой образ круглыми солнцезащитными очками.

Ранее Кристина Орбакайте заявила, что едет в тур по США после скандала в Монако. Публика, посетившая концерт, раскритиковала шоу из-за слабого вокала знаменитости и технического оснащения мероприятия.