НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 июня 2024, 13:50
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Певица Кристина Орбакайте после скандала в Монако отправилась в Нью-Йорк

Певица Кристина Орбакайте после скандала в Монако отправилась в Нью-Йорк

© Starface.ru

Певица Кристина Орбакайте после массовой отмены концертов в России и скандального выступления в Монако продолжительное время путешествовала по странам Европы, а сейчас отправилась в США.

В своем блоге дочь Аллы Пугачевой опубликовала фотографию, на которой позирует рядом с Бродвейским театром в Нью-Йорке под афишей постановки под названием Patriots («Патриоты» -прим. «Страсти»)

Она предстала в кадре в атласном коричневом костюме с широким поясом на талии, подчеркнувшем стройную фигуру артистки. Кристина также дополнила свой образ круглыми солнцезащитными очками.

Ранее Кристина Орбакайте заявила, что едет в тур по США после скандала в Монако. Публика, посетившая концерт, раскритиковала шоу из-за слабого вокала знаменитости и технического оснащения мероприятия.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Кристина Орбакайте
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