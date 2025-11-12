«Все запутано»: Игорь Крутой рассказал, что живет с женой в разных странах

Композитор Игорь Крутой рассказал, что живет с женой в разных странах. Подробности узнал сайт Teleprogramma.org.

У Крутого поинтересовались, как родные научились переживать гастрольные разлуки. «Мы с моей женой живем в разных странах. У меня все запутано. Сыновья в Москве, дочери в Америке. Но мы привыкли жить на расстоянии», - поделился композитор.

Он добавил, что не очень хорошо относится к вокзалам – в молодости у Крутого было много гастролей.

«И аэропорты, и вокзалы у меня слились в одну историю. У них был определенный запах и настроение», - отметил Крутой и добавил, что когда стал ездить с гастролями меньше, то смирился.

Однажды случилось, что он опоздал на рейс. Это был перелет из Нью-Йорка в Москву. Каких-либо подробностей артист не привел.

Ранее Крутой делился, что близкие не восторге от его музыки. Дочери предпочитают песни в жанре рэп. Артист отмечал, что ему приходится творить в тяжелой обстановке.