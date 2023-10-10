«У меня все в порядке»: Наталья Штурм начала разговаривать с голосом в своей голове

Певица Наталья Штурм решила отметить День психического здоровья. Артистка напомнила, как важно говорить с близкими людьми, которым можно доверить любые свои мысли и переживания. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как оказалось, у Натальи Штурм тоже есть такой человек, и это она сама.

«Я поговорила сама с собой, и она мне сказала, что я умница, красавица и у меня все в порядке», – заявила исполнительница хита «Школьный роман».

57-летняя певица выбрала для такого важного дня особенный наряд. Она вышла на связь с подписчиками в необычном кокошнике с приклеенными розочками.

При этом совсем недавно Наталья Штурм вспоминала, как ей сделали предложение руки и сердца. Поклонник артистки был младше ее на 31 год, но, несмотря на разницу в возрасте, он готов был связать с ней всю оставшуюся жизнь. Звезда тогда сильно удивилась и отказала мужчине.

Ранее мы писали, что представители Семена Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ) прокомментировали новости о его похищении в Израиле. Они отметили, что с музыкантом все хорошо и переживать за его здоровье не стоит.

*признан иноагентом на территории РФ