Представители Слепакова* раскрыли правду о его похищении боевиками ХАМАС в Израиле

В Сети распространились новости о похищении Семена Слепакова*(Признан иноагентом на территории РФ) боевиками ХАМАС на территории Израиля. Представители артиста вышли на связь и прокомментировали эти сообщения, отметив, что на самом деле он в полном порядке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Слухи о том, что Слепаков* попал в неприятности за границей, появились после того, как распространились фото, на которых якобы его в обнаженном виде ведут солдаты. К слову, перед этим юморист открыто выступил в поддержку Израиля.

Новости о захвате Семена* довольно быстро разлетелись не только по иностранным, но и по российским СМИ. Однако представители музыканта опровергли их. По их словам, он чувствует себя хорошо и ни о каком похищении речи быть не может.

Напомним, что Семен Слепаков* покинул Россию из-за несогласия с политикой государства. Из-за позиции многие коллеги раскритиковали его. Например, актер Иван Охлобыстин заявил, что считает певца подлецом, который сбежал вместе со стадом.

Ранее стало известно, как живет Семен Слепаков* после эмиграции.

*(Признан иноагентом на территории РФ)