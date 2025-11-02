«У меня вопросы к самой себе»: Куртукова вышла на публику в платье с глубоким вырезом

Татьяна Куртукова призналась, что ей неловко выходить в откровенных нарядах. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Певица рассказала о своtм отношении к откровенным нарядам и призналась, что не всегда чувствует себя комфортно, если образ оказывается слишком смелым.

Артистка, которая давно ассоциируется у публики с нежным женственным стилем и любовью к русской культуре, редко позволяет себе рискованные эксперименты с имиджем. Обычно Татьяна выходит на сцену в длинных платьях, сарафанах и кокошниках, подчtркивая традиционную эстетику. Однако недавно певица решилась на исключение.

Куртукова рассказала, что однажды появилась на публике в платье с глубоким декольте — и это стало для нее настоящим испытанием.

«Есть у меня вопросы к самой себе. Были небольшие проблемы с этим платьем, потому что здесь такой глубокий вырез, всё не до конца предусмотрели. Не могу сказать, что мне прямо это комфортно бывает. Есть такая открытая зона тела, но тем не менее, потом я в эфире посмотрела — по телевизору всё было красиво, но немножко я смущалась», — призналась певица.

По словам артистки, в тот момент она чувствовала себя неуверенно, хотя многие зрители восприняли ее образ как утонченный и женственный. Куртукова сообщила, что для нее важно, чтобы внешний вид соответствовал внутреннему состоянию, а чрезмерная открытость не всегда гармонирует с ее характером и сценическим образом.

«Я смущалась. У меня вопросы к самой себе», — честно добавила певица, отметив, что даже спустя время ей неловко вспоминать тот выход.

Несмотря на волнение, поклонники оценили ее смелость, а сама артистка призналась, что такой опыт позволил ей взглянуть на себя по-новому. Татьяна отметила, что иногда полезно выходить за рамки привычного, чтобы научиться принимать себя в разных проявлениях.

