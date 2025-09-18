«Еще не заслуживает»: Соседов раскритиковал идею депутата дать Куртуковой звание заслуженной артистки

Певице Татьяне Куртуковой, исполняющей хит «Матушка Земля», предложили дать звание заслуженной артистки России. С этой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» раскритиковал идею парламентария.

Для начала Сергей высказался о том, что в последнее время депутаты все чаще касаются творчества музыкантов и групп. По мнению музыкального критика, они не должны «соваться туда, где ничего не понимают».

«Меня удивляют некоторые депутаты Госдумы. Один хочет запретить песни группы «Сектор Газа» и Юры Хоя, которого давно уже нет на этом свете, другой – лишить Пугачеву звания народной артистки СССР, которое она получила более 30 (!) лет назад, третий хочет присудить звание заслуженной артистки РФ начинающей певице за одну – единственную песню. Хочется спросить; «А вы не сбрендили там? Вы чем занимаетесь в Думе на народные деньги? У вас других проблем нет? У нас так всё хорошо в стране, что остается только разбираться, кому и за что давать звания, а с кого, наоборот, снимать?» – поделился Соседов.

Музыкальный критик коротко ответил на вопрос о предложении Свинцова присудить звание исполнительнице хита «Матушка».

«Разумеется, Куртукова еще не заслуживает никаких званий, для этого нужны заслуги», – добавил Сергей.

