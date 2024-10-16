Дана Борисова заявила, что лечилась в рехабе за 280 тысяч рублей. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Телеведущая Дана Борисова никогда не скрывала свои пагубные привычки. Так, в какой-то момент ведущая пришла на передачу к Андрею Малахову, во время которой рассказала о проблемах с запрещенными веществами.

Тогда Малахов помог Борисовой выйти из тяжелого положения и даже оплатил ей нахождение в рехабе.

«Естественно, сама бы я этот центр не смогла оплатить, на тот момент лечение там составляло 280 тысяч за месяц, у меня не было таких средств. Плюс я тогда вообще не имела понятия о том, что существуют реабилитационные центры», — рассказала ведущая.

По словам Борисовой, до этого она обращалась за помощью к медикам, однако они помочь ей не смогли. Сейчас ведущая отказалась от вредных привычек.

«Я прошла курс реабилитации в течение 8-ми месяцев, я уже в трезвости 7 месяцев без срывов», — добавила она.

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