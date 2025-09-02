«У меня вечно пионерство кое-где играет»: Дибров впервые после новостей о разводе появился на премьере фильма

2 сентября ведущий Дмитрий Дибров появился на премьере фильма «Тогда. Сейчас. Потом». Это первый его выход после новостей о разводе.

Как сообщает StarHit, Дибров представил свой проект. Он рассказал о грядущей премьере на Первом канале.

«Никогда такого не было за всю историю отечественного телевидения. Впервые интервью у графини Толстой, Татьяны Никитичны, чьему роману „Кысь“ в этом году исполняется 25 лет, будет брать нейросеть вместе с Дибровым», - поделился Дмитрий.

Дибров много размышлял об искусственном интеллекте и поделился своим отношением к нему.

«У меня вечно же вот это пионерство кое-где играет… Я вам скажу, она довольно ершистая, эта нейросеть GPT. Кроме этого, я скажу, что у нее есть чувство юмора. Это очень опасно», - делился Дибров.

Ведущий говорит, что тренируется в общении с нейросетью. При этом ИИ нужен Диброву для работы – общение с друзьями он не заменит. В шутку шоумен допустил, что однажды нейросеть лишит его работы.

«Ведущие еще некоторое время поработают. Но на гитаре я уже учусь, знаете, — не ровен час», — сказал Дибров.

О разводе с Полиной он предпочел не говорить и скорее ушел от журналистов.

Ранее сообщалось, что ведущий встречается с новой девушкой, которая моложе жены.