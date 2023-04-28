«У меня в руке»: Кристина Асмус матом заговорила о мужском половом органе
Кристина Асмус в неудачном платье показала выпирающее «достоинство» и выругалась матом.
Имя актрисы Кристины Асмус постоянно на слуху. Молодая красавица после скандальной роли в фильме «Текст» и развода с Гариком Харламовым, продолжает привлекать к себе всеобщее внимание. На днях она в очередной раз неприятно удивила пользователей Сети, когда показала мужской орган и грязно выругалась.
Знаменитость рассказала о конфузе с платьем, которое она носила на съемках сериала «Сансара». Ее героиня предпочитает экстравагантный стиль. В гардеробе был леопардовый наряд, который смешно собирался в районе паха. Асмус отметила, что из-за такой дизайнерской ошибки сбоку это было похоже на мужской половой орган.
Звезда поделилась эмоциями в личном микроблоге, показала платье с торчащей частью и не стеснялась в выражениях.
«Бочком, бочком. Мой маленький *** у меня в руке. Господи, это нельзя выкладывать», — смеялась на кадрах артистка.
Поклонники знаменитости были в шоке от ее поведения и отметили, что Кристине нужно вести себя скромнее. Тем более что ее соцсети могут читать дети.
«То чувство диссонанса, когда замечаешь, как внешность не соответствует содержанию», «Не представляю, чтобы такое позволили себе Алиса Фрейндлих, Ирина Муравьева», «Очень жаль, что нет сейчас граней. Что дозволительно буквально все», «С каждым днем все ниже и ниже», «Полное отсутствие ума», «Тупой юмор», «Она подбухивает?» – цитирует поклонников портал PROZVEZD.
Ранее мы писали о том, как 35-летняя Кристина Асмус пострадала на съемках фильма.