«У меня в руке»: Кристина Асмус матом заговорила о мужском половом органе

Имя актрисы Кристины Асмус постоянно на слуху. Молодая красавица после скандальной роли в фильме «Текст» и развода с Гариком Харламовым, продолжает привлекать к себе всеобщее внимание. На днях она в очередной раз неприятно удивила пользователей Сети, когда показала мужской орган и грязно выругалась.

Знаменитость рассказала о конфузе с платьем, которое она носила на съемках сериала «Сансара». Ее героиня предпочитает экстравагантный стиль. В гардеробе был леопардовый наряд, который смешно собирался в районе паха. Асмус отметила, что из-за такой дизайнерской ошибки сбоку это было похоже на мужской половой орган.

Звезда поделилась эмоциями в личном микроблоге, показала платье с торчащей частью и не стеснялась в выражениях.