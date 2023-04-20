«Тошнит от актрис»: Кристина Асмус рассказала правду об отношении к коллегам
Кристина Асмус призналась, что ее «тошнит» от актрис, которые готовы на все ради роли.
Актриса Кристина Асмус продолжает быть откровенной со своими поклонниками в соцсетях. На днях девушка порассуждала на тему работы в кино и высказалась о коллегах, кокетничающих с продюсерами. Об этом пишет Газета.Ru.
Знаменитость призналась, что достигла успеха без поддержки других людей. Она рада тому, что ей предлагали роли просто за то, что она талантливая актриса.
«Да, за руку меня в кино никто не приводил, за роли не платил и спать с кем-либо без любви надобности не было», – поделилась девушка в личном микроблоге.
Асмус заявила, что ее «тошнит от актрис, которые кокетничают с продюсерами» на мероприятии. Она вспомнила и о тех, кто пишет режиссерам хвалебные оды об их последних фильмах, хотя сами даже не смотрели их.
Звезда также добавила, что отпраздновала свое 35-летие с друзьями и коллегами, которые дарят ей «жизненную энергию». Рядом с ней в такой важный день были только самые близкие люди. По словам девушки, она не поддерживает связь с теми, с кем «надо» это делать.
Кристина рассказала, что во время праздника совсем забыла о фото. Она не сделала ни одного снимка.
«Как-то не до этого было совсем», — добавила артистка.
Ранее мы писали о том, почему гости на дне рождения Кристины Асмус были в слезах.