«Тошнит от актрис»: Кристина Асмус рассказала правду об отношении к коллегам

Актриса Кристина Асмус продолжает быть откровенной со своими поклонниками в соцсетях. На днях девушка порассуждала на тему работы в кино и высказалась о коллегах, кокетничающих с продюсерами. Об этом пишет Газета.Ru.

Знаменитость призналась, что достигла успеха без поддержки других людей. Она рада тому, что ей предлагали роли просто за то, что она талантливая актриса.

«Да, за руку меня в кино никто не приводил, за роли не платил и спать с кем-либо без любви надобности не было», – поделилась девушка в личном микроблоге.

Асмус заявила, что ее «тошнит от актрис, которые кокетничают с продюсерами» на мероприятии. Она вспомнила и о тех, кто пишет режиссерам хвалебные оды об их последних фильмах, хотя сами даже не смотрели их.

Звезда также добавила, что отпраздновала свое 35-летие с друзьями и коллегами, которые дарят ей «жизненную энергию». Рядом с ней в такой важный день были только самые близкие люди. По словам девушки, она не поддерживает связь с теми, с кем «надо» это делать.

Кристина рассказала, что во время праздника совсем забыла о фото. Она не сделала ни одного снимка.

«Как-то не до этого было совсем», — добавила артистка.

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