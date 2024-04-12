Цена ошибки: чего может лишиться женатый комик Илья Соболев после того, как сел не на те колени
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Известный российский комик Илья Соболев попал в неприятную ситуацию — он опубликовал фото с певицей Анной Седоковой, где предстал сидящим на коленях у звезды. Супруга юмориста Наталья Соболева, мать троих детей, бурно отреагировала на поступок мужа. Она осудила главу семейства и заявила, что никогда бы не смогла себе позволить подобного. В настоящий момент о распаде пары речи не идет, однако сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста Анастасии Подгрудковой, на что Наталья может претендовать в случае гипотетического развода.
По словам специалиста, многое будет зависеть от наличия или отсутствия у супругов брачного договора. По умолчанию при разводе все нажитое в браке является совместной собственностью пары, таким образом все будет делиться 50/50.
Но если Илья и Наталья смогут доказать в суде, что какое-либо имущество было подарено или было приобретено на личные средства такого супруга, то оно не подлежит разделу.
Если же брачный договор был заключен, и он предусматривает, что все имущество, приобретение в браке, принадлежит только одному из супругов (например, Илье), а супруга в таком случае останется без имущества, так как являлась безработной и заботилась о детях, то она имеет право обратиться в суд для признания такого брачного договора недействительным.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее сообщалось, что Соболев сделал первый шаг к примирению с Алексеем Смирновым. Он впервые за 7 лет поговорил с бывшим коллегой.