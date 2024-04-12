Цена ошибки: чего может лишиться женатый комик Илья Соболев после того, как сел не на те колени

Известный российский комик Илья Соболев попал в неприятную ситуацию — он опубликовал фото с певицей Анной Седоковой, где предстал сидящим на коленях у звезды. Супруга юмориста Наталья Соболева, мать троих детей, бурно отреагировала на поступок мужа. Она осудила главу семейства и заявила, что никогда бы не смогла себе позволить подобного. В настоящий момент о распаде пары речи не идет, однако сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста Анастасии Подгрудковой, на что Наталья может претендовать в случае гипотетического развода.

По словам специалиста, многое будет зависеть от наличия или отсутствия у супругов брачного договора. По умолчанию при разводе все нажитое в браке является совместной собственностью пары, таким образом все будет делиться 50/50.

Но если Илья и Наталья смогут доказать в суде, что какое-либо имущество было подарено или было приобретено на личные средства такого супруга, то оно не подлежит разделу.