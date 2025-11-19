«У меня украли ребенка»: Дана Борисова рассказала о мечте в День матери

Дана Борисова пожелала в День матери, чтобы ее дочь вернулась домой. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Отношения между Даной Борисовой и ее дочерью Полиной до сих пор остаются натянутыми из-за возлюбленного девушки. По словам звездной матери, она не одобряет выбор дочери.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Борисова пожелала провести этот праздник вместе с дочкой.

«Я хочу, чтобы Полина вернулась и мы снова были вместе, чтобы вместе проводили время как близкие подруги. Еще совсем недавно она мне звонила и спрашивала, когда я домой вернусь после съемок, потому что соскучилась сильно. А теперь всего этого нет. У меня как будто украли ребенка», — рассказала она.

Борисова считает, что ее дочь используют в корыстных целях ради пиара. Донести свою позицию до Полины она не может.

«Я до нее не могу достучаться», — добавила она.

